Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen patlamada 49 işçi mahsur kalmıştı.

Bakanlar Soylu ve Dönmez bölgede

Patlamanın ardından bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, patlamanın yaşandığı maden ocağına gelerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Soylu: "14 işçimiz hayatını kaybetti"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, açıklamasında "110 kişi kardeşimiz çalışıyordu. Bir kısmı kendisi çıktı. Şu ana kadar hastaneye 21 kardeşimiz intikal etti. Maalesef 14 kardeşimiz hayatını kaybetti. 7 işçimiz de tedavi altında." ifadelerini kullandı.

Bakan Dönmez: "İlk tespitlere göre grizu patlaması"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de şu açıklamalarda bulundu:

"Patlama hadisesini müteakip öncelikle müessesede bulunan arama kurtarma ekipleri olay mahalline gittiler. Yaralılarımız var. Galerilerimizde havalandırma tertibatı şu anda sağlıklı olarak çalışıyor. Kısmi göçükler var. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmelere göre, grizu patlaması olduğu şeklinde. Galerilerin belli bir kısmına kadar fayton dediğimiz mini raylı sistem çalışıyor. Bir kısmında ise ancak yayan, elle müdahaleler söz konusu. Bütün arama kurtarma ekipleri şu anda görev başında. Herhangi bir eksikliğimiz yok. Biz de arkadaşlarla sürekli koordinasyon içindeyiz. Tekrar başımız sağ olsun diyorum."