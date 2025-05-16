Törende, şehrin sosyal dokusuna katkı sağlayacak önemli projelerin açılışı yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla inşa ettiği tesisler, vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Törende konuşan Bakan Göktaş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal hizmet alanındaki çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, "Bu tesisler, toplumumuzun en değerli kesimlerine hizmet edecek. Devlet olarak, yerel yönetimlerle iş birliği içinde, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

Açılış törenine, bakanlık yetkilileri, kent protokolü, belediye başkanları, kurum yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.