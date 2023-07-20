Bakan Özhaseki, Hatay merkez, Adıyaman merkez, Kahramanmaraş ve Malatya'da, kentin "birinci ring" diye tarif edebilecekleri meydanından başlayan, herkesin dikkat kesileceği alanlardaki inşaatı, Bakanlığın yöresel mimariye uygun yapacağını söyledi.



Haftaya Malatya, bir sonraki hafta Kahramanmaraş, daha sonra da Hatay merkezde inşaatlara başlayacaklarını ifade eden Özhaseki, inşaatları kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.



Özhaseki, deprem bölgesinde başlayacak inşaatlar nedeniyle sektörün buna gücünün yetip yetmeyeceği sorusunu yanıtlarken, inşaat sektörünün Türkiye'de çok güçlü olduğunu, dünyanın dört bir tarafından iş aldıklarını söyledi.

Bakan Özhaseki, malzemeden yana sıkıntı doğmayacağını belirterek, "Ama işçilikten yana bir sıkıntı doğacak gibi gözüküyor. İstanbul'da bile inşaatlarda birtakım usta sıkıntılarının doğduğunu da duyuyoruz. Kısa süreli sertifika vermek üzere herhalde Milli Eğitim Bakanlığı ile anlaşıp bölgede kurslar düzenleyerek, bölgede çalışmak isteyenler için yeni imkanlar da sağlamış olacağız ki, bu açığı giderelim." dedi.

