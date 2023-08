Özhaseki, İstanbul'da kentsel dönüşümün hızlandırılması için özel yasa çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.



İstanbul için özel bir yasa çıkarmayı hesaplıyoruz. Şu ana kadar 11 yıldır devam eden İstanbul'daki kentsel dönüşüm işinde ne tür engellerle karşılaşmışsak bunları bertaraf edecek, bir an önce işi hızlandıracak tedbirleri alıp bu yasayı da çıkarmak istiyoruz. Bakanlığımız liderliğinde başlayan bu toplantılara İstanbul'umuzdan bütün belediyelerimizi davet ettik. Partisi önemli değil, 39 ilçemizde, büyük bir çoğunluğu geliyorlar, bir ikisi hariç. Büyükşehir de katılıyor. Orada istiyoruz ki bizim bir çalışmamız var, bu konuda bir ana stratejimiz var, düşüncemiz var. Türkiye'nin en iyi uzmanları bizde zaten, Bakanlık nezdinde. İstanbul'da da bu işe gönül veren veya bu işe kafa yoran, katkıda bulunmak isteyen kim varsa gelsin, orada söylesin ve bir yol haritasını netleştirelim. Sonra da gerekirse İstanbul için özel bir yasa çıkarıp bir an önce başlayalım."

Burada düşünülen ve söylenen depremin altından kalkabilme ihtimalinin çok gözükmediğini, o yüzden hızlı davranmaları gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Gerekirse bu konuda hızlı adımlar atarak, Meclis çalışma döneminde değilse bile eğer takvim sıkışıksa yaz döneminde Meclisi başka işler için değil sırf bu iş için davet edip, bu yasaları görüşebiliriz. İnşallah yetiştiririz ve bir an önce başlarız diye de ümit ediyorum" dedi.