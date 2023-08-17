Şimşek, "Attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Ülkemizin risk primi 700'den 400 baz civarına gerilemiştir" dedi.

Seçim sonrasında azalan siyasi belirsizlik ve attığımız adımlar Türkiye ekonomisine ilişkin beklentileri olumlu etkilemeye başlamıştır. Ülkemizin risk primi 700’den 400 baz civarına gerilemiştir.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye’ye ilişkin daha olumlu bir perspektif sunmaya başlamışlar, hatta bir kredi derecelendirme kuruluşu bankacılık sektörümüzün görünümünü negatiften durağana güncellemiştir.

Özel bankaların sadece tüketici kredilerine odaklandığı dönem geride kalmıştır. Reel sektörü desteklemek esas vazifemizdir.