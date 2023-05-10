İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bakan Soylu, "Erzurum'daki provokasyonla ilgili olarak 2 PKK'lının konuşması yasal dinlemede tespit edildi." dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TRT Haber özel yayınına katıldı ve gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Seçim tam kıvamına geldi diyebiliriz. Saha da tam kıvamında. Seçimde görece üstünlük pazar günkü mitingden sonra tamamen bizim tarafımıza geçti.

Uyuşturucu operasyonları

Yılda ortalama 260 bin operasyon yapıyoruz. Birçok yöntem kullanıyoruz. İçeride elemanlarımız var. Gizli soruşturmacılarla operasyon yapıyoruz. MASAK ile yaptığımız operasyonda özellikle bin küsür kişiyi aşan uyuşturucu operasyonunu Ankara'da gerçekleştirdik. Birçok yöntemi sahada kullanıyoruz.

Yüzde 9,5 uyuşturucu kullanımında azalma var. Bu saha baskısının sonuç verdiğini gösteriyor. Operasyonlarımızda uyuşturucunun rotası değişti. Üç yıl üst üste yirmişer ton, yirmi ikişer ton uyuşturucu yakaladık. Tarihimizin en önemli narkotik mücadelesini sürdürüyoruz.

Türkiye'de uyuşturucuda milyonda 4,1 kişi ölüyor. 2 milyon anneye ulaştık. Her uyuşturucudan yakalanana anket yaptırıyoruz. Annesinin üzerinden çocuğu kontrol etmeye yönelik bir eğitim bir programı yaptık.

Ben 7 yıldır bununla uğraşıyorum. Biz uyuşturucuda kökünü kurutmaya karar verdik. Yüzde 76'sı doğuda yakalanıyor. Ancak geri kalanı batıda yakalanıyor. Bizim raporlarımızın hepsinde bunlar yazar. 124 bin 500 metruk bina tespit ettik. Büyük bir kısmını yıktık. Attığımız her adımın karşılığını alıyoruz. Bugünkü operasyonumuz 8-10 aylık bir operasyondu.

Seçim çalışmaları

Ben bugün İstanbul'un çeşitli yerlerinde oldum. Müthiş bir dip dalgası yakaladığımızı söyleyebilirim. Bunu sahada çok net gördük. Vatandaşımızın bu konuda büyük bir sahiplenmesi var. Bu sahiplenme inşallah pazar günü sandığa yansıyacak.

Pazar günü milletimiz ben Karabağ'daki attığın adımlara katılıyorum dedi, Ayasofya'yı açmana katılıyorum dedi, enerjide attığın adımlara katılıyorum dedi. Türkiye şu anda bu siyasi iradeyi gösteriyor. Sakarya gaz sahasındaki gazı dün değil de bugün çıkarıyor. Gabar dağındaki petrolü bugün niye çıkarıyor. Dün terör vardı çıkaramadın. Şimdi bunu arıyorsun ve arayacak gemiyi buluyorsun ve al sancak bayrağı takıyorsun. Bütün bunlar Türkiye'nin koyduğu iradenin tescilidir.