İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara merkezli 52 ilde yürütülen Kökünü Kurutma Operasyonu'nda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Soylu, Ankara Emniyet Müdürlüğü MOBESE Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında, Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgileri paylaştı.

Bugün uyuşturucuyla ilgili yapılan en büyük Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini belirten Soylu, 53. Kökünü Kurutma Operasyonu'nun Mali Suçlar Araştırma Kurulu (MASAK) ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yapıldığını söyledi.

Operasyonda, paranın izini takip ederek yönetici, satıcı, torbacı, imalatçıları yaklaşık bir yıl boyunca takip ettiklerini aktaran Soylu, "Bir yıllık takip çerçevesinde yeni bir yöntem geliştirdiklerini ve gerek konumlama itibarıyla gerekse de hesaplara sürekli olarak para aktarımı itibarıyla yaptığımız takibat önemli sonuçlar ortaya koydu." dedi.

Organizasyonun kendi içerisinde hesaplar ve kişiler üzerinden sürekli olarak uyuşturucu alım ve satımını koordine ettiğinin anlaşıldığını belirten Soylu, içinde suç örgütünün lider ve yöneticilerinin de bulunduğu şüpheli 598 kişinin uzun bir süre banka hesaplarının ve hareketlerinin takip edildiğini anlattı.

Bugün şüphelilere yönelik Kökünü Kurutma Operasyonu'nun gerçekleştirildiğini kaydeden Soylu, operasyona ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Bu operasyon biraz önce bahsettiğim gibi 2 bin 841 personelle toplam 52 vilayette ve 598 şüpheliye yönelik olarak yapılmıştır. 524 şüpheli de sabah 04.00'te Ankara'da...Burada bulunan Ankara Valimiz, Emniyet Genel Müdürümüz aynı zamanda Emniyet Genel Müdür Yardımcımız, Ankara İl Emniyet Müdürümüz, Narkotik Başkanımız ve Ankara İl Narkotik ekipleri. İstanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi iller olmak üzere toplam 52 vilayette bu operasyon gerçekleştirilmiştir. 524 şüpheli de şu anda yakalanarak gözaltına alınmıştır."

"Avrupa ve Amerika pes etmiştir"

Uyuşturucuyla sokakta ve ülke sınırlarından içeri girmemesine yönelik büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Soylu, Avrupa ve Amerika'nın uyuşturucuya karşı "pes ettiğini" belirtti. Soylu, "Bizse tarihin belki de en önemli başarılarından bir tanesi, Afganistan, İran hattındaki ve Türkiye hattındaki eroin rotalarından bir tanesinin rotasını değiştirdik. Yani rotası, Türkiye'den, yaptığımız yakalamalar sonucu başka bir noktaya kaymış oldu." diye konuştu.

Türkiye'de 2016'da 941 uyuşturucuya bağlı direkt ölümlerin 2022 itibarıyla 270'e düştüğünü hatırlatan Soylu, Türkiye'nin ortaya koyduğu "kökünü kurutma" mücadelesinde önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.

Türkiye'de geçen yıla göre uyuşturucu kullananların yüzde 8 azaldığını bildiren Soylu, denetimli serbestlikten yararlanan uyuşturucu kullanıcılarına da kolluk kuvvetlerinin sürekli ve sürpriz bir şekilde ziyaretler yapacağını, aldıkları numunelerle uyuşturucu kullanımını takip edeceklerini anlattı.

"Aman benim çocuğum yapmaz, demeyin"

"Nasıl terörü hareket edemez bir noktaya getirmişsek, uyuşturucuya da çok ağır darbeler indiriyoruz." diyen Soylu, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi uyuşturucunun tuzağına düşmekten kurtarma konusundaki kararlılığımız aynı şekilde devam etmektedir. Annelere, babalara, ailelere söyleyeceğimiz de tavsiye edeceğimiz de şudur, 'Aman benim çocuğum yapmaz.' diye bir düşünce içerisinde olmayın. Çocuklarınızın hareketlerine, arkadaşlarına, arkadaş gruplarına lütfen dikkat edin. Bu mücadele sadece devletimizin ve kolluk güçlerimizin yapacağı bir mücadele değil. Bu mücadele tüm milletimizin büyük bir iradeyle yapacağı bir mücadeledir. Amerika, Avrupa teslim olmuştur. Biz Allah'ın izniyle uyuşturucuyu kendi sınırlarımızın içerisine bir daha sokmayacağız. Bu konudaki mücadelemizde de Allah izin verirse başarılı olacağız."