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Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas yaşanmıştı.

Bakan Soylu, “Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyona ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Siirt’in Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu'nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı.

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