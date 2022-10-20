Siirt’in Körkandil Dağı bölgesi Ayı Deresi mevkiinde gerçekleştirilen hava destekli Şehit Jandarma Er Mevlüt Yıldız Operasyonu'nda, jandarma özel harekat timleri ile teröristler arasında temas sağlandı.
2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
“Kürşat Sert'in intikamı alındı”
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise operasyona ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
Bakan Soylu, “Terörün de kökünü kurutana kadar devam. Van Çatak'ta geçtiğimiz hafta operasyonda şehit düşen kahraman jandarmamız Kürşat Sert'in intikamı alındı. 2 terörist ölü ele geçirildi. Operasyon devam ediyor.” dedi.
Çatışmada şehit düşmüştü
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesi kırsalında yapılan operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas yaşanmıştı.
Çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert (30), şehit düşmüştü.