Bakan Tunç, "Geçen hafta bilindiği üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da bulunduğu 106 şüpheliyi kapsayan 2 ayrı soruşturmaya başlatılmıştır." diyerek soruşturmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından devam eden soruşturma kapsamında 7 şüphelinin bulunduğunu, bu kişiler hakkında "terör örgütüne iştirak halinde yardım etme" suçunu işledikleri iddiasının yer aldığını aktardı.



Adalet Bakanı Tunç, bu soruşturmada 3 şüphelinin tutuklandığını, 1 şüpheli hakkında adli kontrol, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı verildiğini, 1 şüphelinin de gözaltında bulunduğunu söyledi.



Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen diğer soruşturmada ise "çıkar amaçlı suç örgütü" kapsamında "rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" suçlarının işlendiği iddiasının bulunduğunu belirten Tunç, bu soruşturma kapsamında 48 şüphelinin tutuklandığını ifade etti. Tunç, böylece her iki soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 106 kişiden 51'inin tutuklandığını, 41 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 14 şüphelinin ise yakalama işlemlerinin devam ettiğini kaydetti.