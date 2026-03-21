Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Abdülkadir Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketi Kahramanmaraş’ta düzenlenen programda vatandaşlarla buluştu.

Bayramlaşma programına katılan Polat, alandaki vatandaşlarla tek tek selamlaşarak bayramlarını tebrik etti. Yoğun ilginin olduğu programda samimi görüntüler dikkat çekti.

Vatandaşlarla sohbet eden Polat, bayramların toplumsal birlik ve beraberliğin pekiştiği özel günler olduğunu vurguladı. Program boyunca sıcak ve içten anlar yaşanırken, katılımcılar da Bakan Yardımcısı Polat ile birebir görüşme fırsatı buldu.

Gerçekleştirilen bayramlaşma programında dayanışma ve kardeşlik mesajları ön plana çıkarken, buluşma hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.