DEV OPERASYON: 29 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları ile Milli İstihbarat Teşkilatı’nın ortak çalışması sonucu DEAŞ terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi.

Son iki haftadır 29 ilde devam eden operasyonlarda, örgütle bağlantılı olduğu belirlenen 139 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN FAALİYETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalanan şüphelilerin;

Terör örgütü üyeliğinden arandığı

Örgüte finans sağladığı

Geçmişte örgüt içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü

tespit edildi.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüphelilerden 14’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 kişi hakkında adli kontrol kararı uygulanırken, diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

"OPERASYONLAR DEVAM EDECEK”

Bakanlık açıklamasında, DEAŞ’ın faaliyet ve finans ağlarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanırken, operasyonlara katılan güvenlik güçlerine teşekkür edildi.