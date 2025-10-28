Çevre illerden de hissedilen depremde 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alındığı bilgisi paylaşıldı. 3 bina ve 1 işyerinin yıkıldığı bilgisinin ardından bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Yerlikaya, depremzedelerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin ardından bölgede sağanak başladı. Bölgede şiddetli yağmur yağışı etkisini sürdürürken, vatandaşlar ve görevliler geçici ortak alanlar oluşturarak barınma ve ısınma ihtiyaçlarını karşıladı.

Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime ara verildiğini belirten Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kara yolu ile Sındırgı'ya gidiyoruz. 20 kilometre yolumuz kaldı. Allah'a şükürler olsun depremden etkilenen illerden an itibarıyla gelen can kaybı ihbarı bulunmamaktadır. Cami, spor salonu ve okullar barınma amacıyla vatandaşlarımıza açılmıştır. Balıkesir genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezlerine 25 yapı hasarı ihbarı olmak üzere toplam 504 ihbar alınmıştır. İhbarlar tek tek değerlendirilmektedir."

Yetkililer artçı sarsıntıların sürdüğünü belirterek vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.