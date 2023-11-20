İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hafta sonu yurt genelinde yaşanan aşırı yağış ve fırtınaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan ve Zonguldak açıklarında batan Türk bayraklı kuru yük gemisinde bulunan 12 Türk mürettebattan bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Gece saatlerinde kamuoyu ile paylaştığımız gibi limanda bağlı Kamerun bayraklı gemi halatının kopması sonucu sürüklenerek karaya oturmuştur. Gemi mürettebatı itfaiye tarafından kurtarılmıştır.

"Havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor"

Batan Türk gemisindeki 11 kayıp mürettebat ile ilgili arama kurtarma ekipleri hava koşullarının düzelmesiyle arama kurtarma faaliyetlerine sabah erken saatlerde başlamıştır. 797 arama kurtarma faaliyetlerinde görevli arkadaşımız var. 295 araç, 2 uçak, bir helikopter devriye botlarımızla birlikte yoğun bir şekilde havanın müsaade ettiği ölçekte arama kurtarma çalışmalarımız sürüyor.

Zonguldak Karadeniz Ereğli'de maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Batmanda 4 vatandaşımız hayatını kaybetti ve bir vatandaşımız da Diyarbakır Hani'de sele kapılarak hayatını kaybetti. Bulunan bir mürettebatımızla beraber şu anda fırtına sel ve aşırı yağışlardan dolayı 9 vatandaşımızın vefat ettiğini üzülerek ifade etmek istiyorum.

"57 okulumuzun çatısı uçtu"

Turuncu uyarı verilen illerden sadece 16'sında 2009 ihbar yapıldı. Bu ihbarlara ulaşan bütün turuncu uyarı yapılan illerdeki görevli sayımız 7 bin 52 bunun 323'ü AFAD personeli olmak üzere tüm illerde valiliklerin koordinasyonunda gayretler gösterildi. Maalesef 57 okulumuzun çatısı uçtu. Bunlarla ilgili ve diğer harcamalarla ilgili ilk etapta AFAD'dan 50 milyon lira kaynak gönderdik.

43 işyeri ve evin çatısının uçtuğu bilgisi var. Zarar tespitleri yapılmaya başlandı. Su baskınlarından etkilenen evler, işyerleri ile ilgili zarar tespitleri ile ilgili valimiz talimatı ile defterdarlık yine ekili dikili araziler ve ahırlarla ilgili yani hayvan mevcudumuzla ilgili gelen ihbarlarla ilgili zarar tespitlerimiz yapılıyor. Yarın akşama kadar bu zarar tespitleri bitirir, kesin hale getirir en geç cuma, cumartesi günü bu ödemeleri yani destek ödemelerini de AFAD olarak vatandaşlarımıza yapıyor olacağız.