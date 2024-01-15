Bakan Yerlikaya, Kent protokolü ile birlikte, Öncelikle şehit Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emrullah Gülmez'in Göksun İlçesi Hacıkodal Mahallesinde ki ailesini ziyaret etti.

Şehidin mezarına karanfil bıraktı.

Daha sonra şehit Piyade Sözleşmeli Er Müslüm Özdemir’in Dulkadiroğlu İlçesi Şerefoğlu Mahallesindeki ailesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraşlı şehit Müslüm Özdemir'in babasıyla telefonda görüştü.

Ardından Bakan Yerlikaya ve kent protokolü, Şehidin mezarında karanfil bıraktı ve mezarı başında dua etti.

