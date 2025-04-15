Yumaklı, zirai don olayına ilişkin, "Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor." ifadesini kullandı.

"Henüz hasar tespit çalışmaları devam ederken 'ülkemizdeki bütün tarımsal faaliyetin bundan olumsuz etkilendiği, gıda arz güvenliği açısından büyük bir felaketle karşı karşıya olduğumuz ve yurt dışına bağımlı olunacağı' gibi yorumlara rastladık. Bunların kesinlikle iyi niyetli yorumlar olmadığını belirtmek istiyorum. Başta hububat, baklagiller ve yağlı tohumlar olmak üzere stratejik öneme sahip tarım ürünlerinde yurt içi gıda arzını olumsuz yönde etkileyecek bir risk bulunmuyor ancak eksi 15 dereceye kadar düşen sıcaklıklar sonucu oluşan don olayı, ülkemizin belli bölgelerinde meyve çeşitlerini maalesef etkilemiştir."

Bakan Yumaklı, İlk tespitlere ve saha gözlemlerine göre bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini duyurdu.

İlk tespitlere ve saha gözlemlerine göre kayısı, üzüm, elma, şeftali ve nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini kaydeden Yumaklı, "206 çeşit tarım ürünü üretimiyle dünyada bu anlamda nadir örneklerden biri olan Türkiye'nin, son yaşanan don olayı sonrasında stratejik ürünlerle ilgili gıda arz güvenliğine ilişkin herhangi bir problem olmadığını belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.