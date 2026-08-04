Sosyal medya hesabı üzerinden "Yeşil Vatan için kritik uyarı" başlığıyla paylaşım yapan Bakan Yumaklı, özellikle bugün ve yarın yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Rüzgar Hangi İllerde Yangın Riskini Tetikleyecek?

Meteorolojik tahminlerin alarm veren seviyede olduğunu belirten Bakanlık, özellikle rüzgarın şiddetli eseceği ve yangın riskinin en üst seviyeye çıkacağı bölgeleri açıkladı. Bu kapsamda;

Çanakkale

Balıkesir

Bursa

İzmir

Manisa

başta olmak üzere kıyı bölgelerindeki illerde yaşayan vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara "Kurallara Uyun" Çağrısı

Ormanların korunmasında en büyük gücün vatandaşların duyarlılığı olduğuna dikkat çeken Bakan Yumaklı, alınması gereken hayati tedbirleri sıraladı. Yangınların başlamadan önlenmesi adına şu uyarılarda bulunuldu:

Ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım.

Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım.

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En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim.