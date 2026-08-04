Erzurum’un Hınıs ilçesinde gerçekleşen bir düğün, adeta kâbus sahnelerine sahne oldu. Mutluluklarını kutlamak amacıyla konvoy oluşturan bir grup, hem trafiğin akışını tamamen durdurdu hem de tabancalarla havaya ateş açarak çevredeki vatandaşların can güvenliğini hiçe saydı. Kısa sürede sosyal medyada da büyük tepki çeken olay üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Jandarma Ekiplerinden Şafak Operasyonu Gibi Takip

İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, olay yerindeki güvenlik kameralarını ve çevre tanıklarını titizlikle inceleyerek konvoya öncülük eden ve kuralları hiçe sayan şüphelileri kısa sürede belirledi. Sürdürülen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçundan adli işlem başlatıldı.

Yapılan detaylı aramalarda ise suç aletleri ve yasaklı materyaller ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında şunlar yer aldı:

1 adet taşıma ruhsatlı tabanca

28 adet fişek Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi İçeriği Görüntüle

Seri numarası kazınmış 2 adet kurusıkı tabanca

2 adet şarjör

540 Bin Lira İdari Para Cezası ve Trafikten Men

Trafik akışını kasten engelleyen ve kuralları hiçe sayan 6 araç sürücüsüne, Karayolları Trafik Kanunu’nun ilgili maddeleri gereğince toplam 540 bin lira idari para cezası kesildi. Bununla da kalmayan ekipler, trafiği tehlikeye atan bu araçları 60 gün süreyle trafikten men ederek otoparka çekti.

Ayrıca, yapılan aramalarda seri numarası kazınmış kurusıkı tabanca bulundurduğu tespit edilen 2 zanlıya, Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Silahlar Hakkında Kanun kapsamında 30 bin 58 lira daha idari para cezası uygulandı. Yetkililer, bu tür magandalık olaylarına karşı denetimlerin kararlılıkla artarak devam edeceğini vurguladı.