Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın talimatıyla 81 ilde eş zamanlı olarak lokanta, restoran, kafeterya, otel gibi toplu tüketim yapılan yerlerde denetimler artırılacak, gerekli görüldüğünde numune alınarak uygun olmayan işletme ve ürünlere idari yaptırım uygulanacak.

Bakan Yumaklı, rutin olarak yıl boyunca gerçekleştirilen risk esaslı denetim ve kontrollere ilaveten farkındalığı artırmak amacıyla üç hafta boyunca yoğun denetimler gerçekleştirileceğini belirterek 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu denetimlerde, konularında uzman 7 bin 628 personelin görev alacağını bildirdi.

Kamu sağlığının korunması, tüketicilerin gıda güvenilirliğini sağlamak adına toplu yemek hizmeti veren işletmelerin Bakanlıkça kayıt altına alınmasının önemine işaret edilen talimatta denetimler bugün itibariyle başladı.