İç ticaret denetim birimlerince yılın iki ayında 85 bin 238 gerçek ve tüzel kişinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, bu dönemde ekiplerce 17 bin 395 firmaya 454 milyon 350 bin 859 lira idari para cezasının kesildiği aktarıldı.

Açıklamada, sadece şubat ayında 9 bin 606 firmaya 309 milyon 973 bin 559 lira idari para cezası uygulandığına işaret edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, iç piyasadaki istikrarın sağlanması, tüketicilerin arz ve talep dengesizliğinden etkilenmemesi amacıyla iç ticaret birimlerince denetimlerin sürdürüldüğü bildirildi.