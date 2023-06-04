Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, görevi Mustafa Varank'tan devraldı.

Törende konuşan Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimi kazanmasıyla birlikte Türkiye Yüzyılı’nın kapılarının açılmış olduğunu söyleyerek, “Bu görevleri, sorumlulukları bu millete hizmet etme sevdasıyla yerine getirdiğinizde netice alabiliyorsunuz. Bizde inşallah o şuurla 5 yıllık görevimizin sonuna gelmiş olduk. Çalışmalarımızı ekip arkadaşlarımızla birlikte gerçekleştirdik. Bu bir bayrak yarışı; nasıl biz bu görevleri yerine getirdiysek bizden sonra da arkadaşlarımız bu görevleri yerine getirmeye devam edecekler” dedi.

Bakan Mehmet Fatih Kacır ise geçmiş dönemde hayata geçirilen projeleri anlatarak “Çıta çok yüksek bunun farkındayız. Bunun bilincindeyiz ama inşallah sizlerin, ve aziz milletimizin desteği ve duasıyla; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı’nı, tam bağımsız Türkiye anlayışıyla, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla gerçekleştirebilmek için canla başla çalışacağız” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevi Nureddin Nebati'den devraldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek devralma töreninde "Toplumsal refahı yükseltme hedefine ulaşmada şeffaflık, tutarlılık, öngörülebilirlik ve uluslararası normlara uygunluk temel ilkelerimiz olacak" diye konuştu.

Bakan Şimşek enflasyonun tek haneye düşürülmesinin hayati önem taşıdığını söyleyerek "Orta vadede enflasyonun tek haneye düşürülmesi, öngörülebilirliğin artırılması, cari açığı azaltacak yapısal dönüşümün hızlanması ülkemiz için hayati önem taşıyor" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi Süleyman Soylu'dan devraldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, görevi Murat Kurum'dan devraldı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevini Mahmut Özer'den devraldı.