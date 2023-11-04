Bakanlık "efsane kasım indirimleri" adıyla yapılan kampanyalara ilişkin tüketicilere uyarılarda bulunurken satıcıların da indirimlerin başlangıç ve bitiş tarihleri ile sınırlı mal veya hizmetin miktarını açık ve anlaşılır şekilde belirtmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ticari hayata uygun olmayan, ticaret etiğine aykırı fiillerle ilgili çalışmaların, incelemelerin ve takiplerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, aldatıcı ve yanıltıcı indirimli satış kampanyalarına ilişkin Bakanlığın bünyesinde bulunan Reklam Kuruluna, indirimli satış kampanyalarında hak kaybına uğrayan tüketicilerin ise parasal sınırları da dikkate alarak tüketici hakem heyetleri ya da tüketici mahkemelerine başvurabileceği kaydedildi.

