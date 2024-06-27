Ülke genelinde bunaltıcı sıcaklar devam ederken, Kahramanmaraş’ta ise sıcaklık 40 derecenin üzerine çıktı.

Bakırcılar Çarşısı'nda kalaylama işlemi yapan ustalar, ocaklardaki ateşin hava sıcaklığı ile birleşmesi sonucu 100 dereceye varan sıcaklığa rağmen kalay işi yaparak hem ekmek parası kazanıyor hem de insan sağlığı için önemli bir iş yapıyor.

Yaz kış demeden kalay işi yapan ve vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışan ustalar, kalaylama işleminin zaman aldığını ve emek istediğini ifade ederek Aksu habere özel şu ifadelere yer verdi.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt