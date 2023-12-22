İstanbul'da 11 Mart günü evlenen Mutlu ve Kader Akbaş çifti, 12 Mart'ta balayı için gittikleri Kapadokya'da bir otele yerleşti. İkili, ertesi gün balon turuna katılmak için bir turizm firmasıyla sözleşti. Sözleştikleri tarihte tura katılmayan çifte ulaşmaya çalışan yetkililerin aramaları yanıtsız kalınca otel görevlilerine durum bildirildi. Yedek anahtarla girilen odada çiftin cansız bedeni bulundu. Çiftin can verdiği olayla ilgili başlatılan soruşturma ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Kan donduran olay turizm merkezi Kapadokya'da meydana geldi. İstanbul'da 11 Mart'ta evlenen Mutlu ve Kader Akbaş, 12 Mart'ta balayı için ayarladıkları otelin 106 numaralı odasına yerleşti. Çift, ertesi gün balon turuna katılmak için bir turizm şirketiyle iletişime geçti. Ancak turizm şirketi 14 Mart sabahı çifte ulaşamayınca otele gitti.

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Otel personelleriyle birlikte çiftin kaldığı odanın kapısına giden turizm şirketi çalışanları, çifti aradı ancak telefonları çalmasına rağmen cevap gelmedi. Bunun üzerine durumdan şüphelenen otel personelleri yedek anahtarla odaya girdi. Çalışanlar içeride Mutlu ve Kader Akbaş çiftinin hareketsiz yattığını fark etti. Görevlilerin ihbarıyla otele gelen sağlık ekipleri, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından çiftin cenazeleri, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, otel işletmecisi Emin Ağmaz tutuklanarak cezaevine gönderildi..

22,5 YILA KADAR HAPİS CEZALARI İSTENDİ

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Otel işletmecisi Emin Ağmaz, resepsiyonist Ahmet Kılıç ve otelin mesul müdürü Tayfun Uslu hakkında 'Taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Otel işletmecisi Emin Ağmaz iddianamedeki ifadesinde, oteli 2018'den beri işlettiğini, Akbaş çiftinin otele giriş ve kabul işlemlerinin Tayfun Uslu'nun yürüttüğünü, Uslu'nun otelin tüm idari işleri, kalorifer kazan dairesi bakım ve baca işleriyle ilgilendiğini, kendisinin de 3-4 ayda bir bu bakımların yapıldığını bildiğini ancak yetkili servis tarafından yapılıp yapılmadığını bilmediğini söyledi..