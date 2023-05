Down Sendromu Derneği tarafından başlatılan 46+1 Deste Eğitim Sınıfları Projesi Kapsamında Kahramanmaraş’ın Onikişubat İlçesinde eğitim faaliyetini sürdüren Esin Ergün Bodur İlkokulunda özel gereksinimi olan bireyler için yapılan Destek eğitim sınıfının açılışı gerçekleşti.



BALDUK AİLESİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ



Açılışta konuşan Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun; “Down Sendromu Derneğinin yürüttüğü proje kapsamında özel çocuklarımızın yüksek donanımlı sınıflarda eğitim alması için hayırseverlerimizin desteğiyle bazı okullarımızda bu tür sınıflar oluşturuluyor. Bugünde bu okulda böyle bir sınıfın açılışını gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın üst seviyede eğitim almasını temenni ediyoruz. Kısa bir süre önce aramızdan ayrılan Mehmet Balduk Başkanımızın ismini taşıyan bu sınıfımızın oluşmasını sağlayan Balduk ailesine çok teşekkür ediyorum. Mehmet Balduk başkanımıza bir kez daha rahmet diliyorum.” Dedi.



BU SINIFLARDA KALİTELİ EĞİTİM VERİLECEK

Eğitime verdiği destekle bilinen Merhum KMTSO Onursal Başkanı Mehmet Balduk’a bir kez daha minnet duyduklarını dile getiren Down Sendromu Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan ise “46+1 destek projemiz çerçevesinde oluşturulan sınıfımın açılışının mutluluğunu yaşıyoruz. KMTSO eski başkanımız rahmetli Mehmet Balduk anısına açılan sınıfımız nedeniyle ailesine çok teşekkür ediyor kendisini de rahmet ve minnetle anıyoruz. Hayatta ikin eğitime verdiği destek tartışılmaz, her alanda desteğini her zaman gördük. Son olarak da bu özel sınıfın oluşmasında katkısı var. Bu sınıflardan tüm özel çocuklarımız hep beraber istifade edecekler.” diye konuştu.



BABADAN ALDIĞIMIZ BAYRAĞI TAŞIYORUZ



Kahramanmaraş Eğitimine verdiği destekle bilinen Balduk’un vefat etmeden kısa bir süre önce donatılması için onay verdiği özel sınıfın açılışında duygulu anlar yaşadı. Açılışta soruları cevaplayan Balduk’ın kızı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul bu güzel olaya vesile olan Down Sendrom Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan’a teşekkür ederek; “Ben özel sınıf için Zeynep Başkanımızla görüştükten sonra hemen babamı aramıştım. Bilindiği gibi eğitimle olan hiçbir projeyi geri çevirmezdi ve konuyu ilettiğimde hemen yapılması için kabul etmişti. Bu sınıfı aslında babamız yaptırmıştı, açılışını biz yaptık. Bize her zaman ‘memleketinize faydalı olacak projelerde hiçbir şekilde sorgulamadan taşın altına elinizi koyun’ derdi. Kendisi bizim rol modelimizdi ve kendisi bire bir uygulardı. Aslında anne babalar evlatlarını sadece söylemleriyle değil davranışlarıyla da yetiştirir. Bizde çocukları olarak elimizden geldiği kadarıyla ismini en iyi şekilde yaşatmayı, onun desturlarıyla şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz inşallah.” Dedi.

Açılışta; Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun’un yanı sıra; Onikişubat Milli Eğitim İlçe Müdürü Enver Gökşen, Down Sendrom Derneği Başkanı Zeynep Nur Yerhan, Tümkiad Başkanı Muhammet Eliaçık, Merhum Mehmet Balduk’un kızı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul, Oğlu Emre Balduk, gelini Merve Balduk, damadı İsmail Kurtul ile öğertmen ve öğrenciler katıldı.