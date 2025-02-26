Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen etkinlikte özel çocuklar hem balık yedi hem de doyasıya eğlendi.

Onikişubat Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon Ve Aile Danışma Merkezinde düzenlenen etkinlikte bir konuşma yapan Balıkçılar Dernek Başkanı İbrahim Sarı ellerinden geldiğince özel çocukların ve ailelerinin destekçisi olmaya çalıştıklarını belirtti.

Etkinliğe katılım sağlayarak özel çocuklarla birebir ilgilenen protokol üyeleri ise bu tür etkinliklerin moral motivasyon açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Etkinlik toplu hatıra fotoğrafı çekilmesi ile son buldu.