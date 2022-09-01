Ağlar onarıldı, denize açılmadan önce teknelerin son bakımları yapıldı.

5 aylık aranın ardından denizlerde av yasağı sona erdi. Balıkçılar, ağlarını mavi sulara atmaya başladı.

Belli büyüklüğün altında kalan balıkların avlanması yasak

Balık avına 12 metreden uzun gırgır ve trol balıkçı gemileri çıkıyor. Belli büyüklüğün altındaki balıkların avlanmasına karşı bu yıl da sıkı denetimler yapılacak.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz, "Belli boy kısıtlaması var. Avcılık yapabilmesi için 9 cm’den daha küçük hamsi avcılığı yapılması yasak, 13 cm'den küçük istavrit balığının avlanması yasak" dedi.

Her yerde avlanma yapılamıyor

Belirlenen yerler dışında da avlanmanın yasak olduğunu aktaran Türkyılmaz şunları söyledi:

"24 metreden daha sığ olan sularda avcılık yapamazlar. 24 metre kıyıya yakın olan bir bölgede, balıkların beslenmesi göç yollarının olduğu bir alan olduğu için buralarda tüm kıyı şeridinden itibaren daha sığ sulara giremezler, orada avcılık yapamazlar."

Balıkçılıkta marka uygulaması

Bu yıl tüm av araçlarına takılması zorunlu olan karekodlu marka uygulaması da

1 Ekim tarihine kadar uzatıldı.

Markalama için bugüne kadar 200 binin üzerinde bir markalama gerçekleştirildiğini belirten Türkyılmaz, toplamda 500 bin kadar olmasını beklediklerini söyledi.

Akdeniz'de ise av sezonu 15 Eylül tarihinde başlayacak.