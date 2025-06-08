Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde derin deniz avı yapan ünlü balıkçı Roman Fedortsov, ağına takılan ilginç bir balığı sosyal medya hesabından paylaşarak dikkatleri üzerine çekti. Devasa gövdesi, kocaman ağzı ve keskin dişleriyle dikkat çeken bu sıra dışı balık, kullanıcılar arasında kısa sürede viral oldu.

'Film Setinden Çıkmış Gibi' Ama Gerçek

Bilimsel adı Aptocyclus ventricosus olan bu balık türü, halk arasında “pürüzsüz yumru balığı” veya “yumru emici balık” olarak da biliniyor. Görünümüyle bilim kurgu filmlerinden fırlamış gibi dursa da tamamen gerçek bir tür.

Balığın görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Fedortsov, "Oldukça ilginç bir görünüme sahip ve dıştan bakıldığında yenilebilir gibi duruyor," sözleriyle şaşkınlığını dile getirdi.

BASINÇ DEĞİŞİKLİĞİ ŞİŞKİNLİĞİN NEDENİ

Uzmanlara göre balığın bu kadar büyük ve şişkin görünmesinin ana nedeni, derin denizden yüzeye çıkarıldığında yaşadığı basınç değişikliği. Bu durum vücut yapısında geçici deformasyonlara neden olabiliyor.