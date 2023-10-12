Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimi ekipleri Burhaniye ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen sokak satıcılarına eş zamanlı operasyon düzenledi.

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Operasyon kapsamında 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 171 sentetik hap, yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu, 65,2 gram esrar, pompalı tüfek ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 220 lira ele geçirildi.

Gözaltındaki 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: TRT Haber