Edirne’de Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giren kentte sıcaklıklar hissedilir derecede düşmeye başladı.

Etkili olan sağanak hava sıcaklığının daha da düşmesi nedeniyle kar yağışına dönüştü.

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Demirköy ile Kofçaz ilçeleri ve Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kar yağışı etkisini artırdı.

Kars'ın Sarıkamış İlçesinde gece etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

Sarıçam ormanları ve bitkiler karla kaplandı. Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi. Yaban kuşları karlı arazide yiyecek aradı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde kar etkili oldu.

İl genelinde aralıklarla devam eden sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Gümüşhane-Kelkit arasındaki 2 bin rakımlı Pekün Dağı Geçidi karla kaplandı.