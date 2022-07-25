Kahramanmaraş'ta otomobilin baraj göletine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden astsubay ile arkadaşının cenazesi Göksun ilçesinde toprağa verildi.

Önce ki gün Fındık Mahallesi mevkisinde Adatepe Barajı göletine düşen araçta bulunan astsubay Alihan Ördek ve arkadaşı Burakcan Doğan için bölgeye sağlık, AFAD, jandarma, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekibi sevk edilmişti.

Yakınları tarafından sudan çıkarılan Burakcan Doğan (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı ve araçta bulunan diğer kişinin ise Kırklareli 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli olduğu ve piyade komando astsubay olarak Suriye'de görev yapan Alihan Ördek olduğu öğrenildi.

Ördek’in cenazesi ise dalgıç ekiplerin yaklaşık 2,5 saatlik çalışmasıyla sudan çıkarılarak Göksun Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ördek ve Doğan'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi.

Ördek ile Doğan'ın cenazesi Fındık Mahallesi'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Törene, Ördek ile Doğan ailesi ve yakınlarının yanı sıra Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın ile vatandaşlar katıldı.