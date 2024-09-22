Kahramanmaraş’ta Baraj Sularının Yükselmesiyle Mahsur Kalan Vatandaş Kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Hasancıklı Köprüsü altında balık tutmaya giden bir vatandaş, baraj sularının aniden yükselmesiyle mahsur kaldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, titiz bir çalışma sonucu mahsur kalan vatandaşı güvenli bir şekilde kurtararak kıyıya çıkardı. Sağlık durumu iyi olan vatandaş, kısa bir kontrolün ardından güvenli alana alındı. Olayla ilgili herhangi bir olumsuz durum yaşanmazken, ekipler vatandaşları baraj ve nehir kenarlarında dikkatli olmaları konusunda uyardı.