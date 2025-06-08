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Galatasaray’ın bu sezon kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası zaferlerinde önemli pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz’ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Avrupa kulüplerinin radarında olan 25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son açıklama, kulüp başkanı Dursun Özbek’ten geldi.

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Geçtiğimiz hafta Süper Lig şampiyonluğunun ardından Galatasaray kafilesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmişti. Bu ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Barış Alper için “Gidecek mi?” sorusuna Başkan Özbek’in verdiği “Yok yok, kalacak” yanıtı dikkat çekmişti.

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Başkan Özbek, Sabah gazetesine verdiği röportajda da bu konuda net konuştu. Özbek, “Kadromuzda sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Hedeflerimiz büyük. Barış Alper de zaferlerimizde payı olan değerli bir futbolcumuz” ifadelerini kullandı.

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2027 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunan Barış Alper Yılmaz, bu sezon sarı kırmızılı formayla çıktığı 48 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.