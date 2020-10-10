Terör örgütü PKK/YPG'nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük yeni sızma ve saldırı girişimleri önlendi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/RUzCu4L7xE