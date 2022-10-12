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" Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."

Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şu ifadeleri kullandı:

Son olarak Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

Teröristlerin taciz ve saldırı girişimleri cezasız kalmıyor...

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