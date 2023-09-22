Başakşehir FK ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. hafta mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Futbolseverler Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak maçın detayları hakkında aramalarına hız verdi.

Geçtiğimiz günlerde Emre Belözoğlu ile yollarını ayıran Başakşehir takımın başına Çağdaş Atan'ı getirdi.

Çağdaş Atan Başakşehir'in başında çıktığı ilk maçta İstanbulspor'u deplasmanda 2-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldı.

Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray ise ligde oynadığı 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlik olarak yoluna devam ediyor.

Galatasaray geçen sezon deplasmanda oynadığı Başakşehir maçını 7-0 kazanarak lig tarihinde bir İstanbul deplasmanındaki en farklı galibiyetini elde etti.

Peki, Başakşehir FK - Galatasaray maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..

Başakşehir FK - Galatasaray maçı ne zaman?

Başakşehir FK - Galatasaray maçı 23 Eylül Cumartesi (yarın) günü saat 20:00'de oynanacak. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.