MasterChef'e konuk olarak katılan ünlü şef Ali Çuhadar, Kahramanmaraş'ın meşhur lezzeti Eli Böğründe yemeğini yarışmacılardan yapmalarını istedi.

Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan başvuruyla coğrafi tescil alan bu eşsiz yemek, lezzeti kadar yapımındaki meşakkatle de dikkat çekiyor. Yarışmacılar, Eli Böğründe'nin inceliklerini öğrenirken, Çuhadar da bu lezzetin Kahramanmaraş mutfağındaki önemini vurguladı.

Program, Kahramanmaraş’ın yöresel lezzetinin geniş kitlelere tanıtılmasına da katkı sağladı.