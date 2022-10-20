Anılan Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren İcra ve İflas Kanunu, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu, Dahiliye Memurları Kanunu, Tebligat Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu, Kamulaştırma Kanunu, Resmi Gazete’de Yayımlanacak Olan Yönetmelikler Hakkında Kanun, Kadastro Kanunu, Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ile Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu kapsamındaki resmi ilanların gazeteler ve/veya internet haber sitelerinde yayınlanması zorunlu kılınmıştır.

Halihazırda yürürlükte bulunan Kanunlar gereğince yayınlanması zorunlu kılınan resmi ilanların yayın mecrası gazetelerdir ve bu ilanların gazetelerde yayınlatılması kanunen mecburidir.

Hal böyle iken kanuni müşterilerimizden ulaşan ilan taleplerinde, Kanunun yürürlüğe gireceği 1 Nisan 2023 tarihinden önce internet haber sitesinde yayın istendiği veya gayrimenkul ve menkul satışı ilanlarında zorunluluk halini oluşturan kıymet takdiri alt sınırına göre değerlendirme yapılarak ilan vermekten kaçınıldığı gözlemlenmektedir.

Resmi İlan ve Reklam Yönetmeliği, dayandığı mevzuata aykırı talep ve isteklerin Kurumumuzca onaylanamayacağını hüküm altına almaktadır.

Diğer taraftan henüz yürürlüğe girmemiş Kanunun, bugünden uygulanmaya başlanmasının ileride telafisi imkansız hukuki sonuçlar doğurabileceği değerlendirilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.