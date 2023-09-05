Tokat'tın Erbaa ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde yıkılan eski hastane bahçesinde bulunan kafeteryanın arkasında vatandaşlar tarafından bir ceset bulundu.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Şahsın kafasına aldığı darbeler sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.
Abisi teşhis etti
Kafasına taşla vurularak öldürüldüğü iddia edilen Tuncay Erdoğar'ın (33) cesedi ağabeyi A. Erdoğar tarafından olay yerinde teşhis edildi.
Tuncay Erdoğar'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.