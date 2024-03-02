Başkan Adayı Ceyhan Ziyaretleri Kapsamında Narlı, Çiğdemtepe Ve Akçakoyunlu Mahallelerinde Vatandaşlarla Bir Araya Geldi.

Burada Gerçekleştirdiği Konuşmada Birlik Ve Beraberlik Mesajları Vererek Pazarcık Halkından Tam Destek İstedi.

Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Yenikent ve Uydukent Yolunu Asfaltlıyor Dulkadiroğlu Belediyesi Ekipleri Yenikent ve Uydukent Yolunu Asfaltlıyor

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt