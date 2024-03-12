31 Mart Yerel Seçimleri İçin Kentteki Hareketlilik Hız Kesmeden Devam ederken Cumhur İttifakı Ak Parti Andırın Belediye Başkan Adayı Ahmet Sinan Gökşen İlçede Çalmadık Kapı Sıkmadık El Bırakmıyor.

Doğası Ve Tabiatıyla Kahraman Şehrin Gözde İlçelerinden Biri Olan Andırında Vatandaşlarla Bir Araya Gelen Belediye Başkan Adayı Gökşen Sorun Ve Talepleri Bizzat Yerinde Dinliyor.

İlçenin Her Karışını Gezen Ve Eksikleri Yerinde Değerlendirmeyi İhmal Etmeyen Başkan Adayı Gökşen Vatandaşlara Projeleri Hakkında Da Bilgiler Veriyor.