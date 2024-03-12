Adaylığı açıklanır açıklanmaz seçim çalışmalarına başlayan, Cumhur İttifakı AK Parti Kahramanmaraş büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Kahramanmaraş’ın Her Köşesinde vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Başkan Adayı Görgel, İsmet Karaokur Bulvarı Ve Onikişubat Nüfus Müdürlüğü Caddesindeki Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek onların sorunlarını dinledi ve çözüm önerilerinde bulundu.

Ziyaretlere Eşlik Eden MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz Yaptığı Açıklamada Birlik Ve Beraberlik İçerisinde Güzel Bir Seçim Süreci Yürüttüklerine Dikkat Çekti.

Başkan Adayı Görgel, Burada yaptığı açıklamada “hemşerilerimizin Cumhur İttifakımıza karşı büyük bir Teveccühü var, Hep Birlikte Kahraman Şehri Yeniden İnşaa Edeceğiz .” İfadelerine yer verdi.