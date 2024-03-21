31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala sıkılmadık el, çalınmadık kapı ve dokunulmadık yürek kalmayana dek çalışmalarına hız kesmeden devam eden Cumhur ittifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel, Tarihi Kapalı Çarşı’da Demirciler Çarşı esnaflarını ziyaret etti. Esnafların sorunlarını dinleyen ve çözümler sunan Görgel, Kapalı Çarşı’nın geneli hakkında projelerini anlattı. Vatandaşların, Kahramanmaraş’ı tekrar ayağa kaldırılma konusunda “Yaparsanız, siz yaparsınız” dediğini aktaran Görgel, bu durumun kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Yapılan son kura çekimi ile beraber şehirde dağıtılan konut sayısının 17 bin 600 olduğunun altını çizen Görgel, bu sayının her geçen ay artacağını söyledi. Bakanları Kahramanmaraş’a davet ederek şehre hizmetler kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Görgel, stadyum ve çevresindeki sosyal donatılarla birlikte Kahramanmaraş’a 3 Milyar TL’lik yatırımın yapılacağını belirtti.

VATANDAŞLARIMIZ “BU İŞİ YAPARSANIZ SİZ YAPARSINIZ” DİYOR

Vatandaşların kendilerine olan teveccühünden bahseden Görgel; “Bugün Demirciler Çarşısı’nda esnaflarımızı ziyaret ettik. Halkımızın teveccühü gayet güzel. Zaten yıllardır tanıdığımız insanlarımız. Burası aynı zamanda Kahramanmaraş’ın gözbebeği yerlerinden bir tanesi. Buradaki esnaflarımız bildiğimiz esnaflarımız. Teveccühümüz bize karşı iyi, Cumhurbaşkanımıza ve Cumhur İttifakı’mıza karşı güvenleri tam. Burada yıkım gerçekten fazla oldu. Burayla ilgili ne yapabileceğimizi de esnaflarımızla konuştuk. İnşallah Kapalı Çarşı’mızı, Sarayaltı bölgesiyle birlikte çok farklı bir bakış açısıyla bakıp çok nitelikli çarşılar kurmak istiyoruz. Bunlarla ilgili konuşuyoruz. Yapacaklarımızı anlatıyoruz, sağ olsun onlarda taleplerini bizlerle paylaşıyorlar ama bize karşı güvenlerini görmek güzel, “Bu işi yaparsanız siz yaparsınız” demeleri bizi mutlu ediyor. Şahsımla alakalı güvenlerini görmek çok güzel. Bu nedenle ben her birine çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

DOĞUKENT BÖLGESİNDEKİ REZERV ALANLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Şehirde yapılan yeni konut çalışmalarını anlatan Görgel; “Önceki İçişleri Bakanımız buradaydı, kura çekimini yaptık. Daha önceki konutlarla beraber 17 bin 600 konut olmuş oldu. Her ay, peyderpey konut dağıtımı devam edecek. Şu anda şehir merkezi, Doğukent civarı buralarda rezerv alanları ve kentsel tasarımlar üzerinde çalışıyoruz. Şehir canlılığını yitirmesin diye buralardaki yapılaşmalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayacak. Buralarda hem konut hem de işyeri dağıtımımız olacak. Geçen haftalarda Gençlik ve Spor Bakanı’mız geldi. Stadyum vaadimizi ve halı sahalarımızı onunla beraber devreye alıyoruz. Allah nasip ederse 3 milyar TL’yi bulan yatırımı Kahramanmaraş’a kazandıracağız. Stadyumun yanı sıra diğer tüm sosyal donatıların içerisinde bulunacağı bir yatırım olacak” ifadelerini kullandı.

HER GEÇEN GÜN ŞEHRİMİZE BİR ŞEYLER KAZANDIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Milli Savunma Bakanı’nın geldiğini, Sanayi ve Teknoloji Bakanı’nın ve Enerji Bakanı’nın bu hafta içerisinde şehre geleceğini belirten Görgel, şehre her geçen gün bir şeyler kazandırmaya çalıştıklarını söyledi. Görgel; şunları kaydetti: “Milli Savunma Bakanımız gelecek. Milli Savunma Bakanlığı’mız belediyemizle işbirliği yapacak. Hem askeri alanlarımızın yapılacağı hem de Milli Savunma Bakanlığı’ndan alacağımız Gazi Kışlası vs. alanlarla ilgili görüşmelerimiz bugün yapacağız. Cuma günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız gelecek. Onlarla da Kuyumcu Kent’imizin sorunları var, küçük sanayi esnafımızın, çarşımızın sorunları var. Tomsuklu Bölgesi ile ilgili yaptığımız çalışmalar var. Oraları yeniden konuşacağız.

BAKANLARIMIZA SORUNLARIMIZI AKTARMAYA DEVAM EDİYORUZ

İnşallah Pazar günü de şehrimize enerji bakanımız gelecek. 1-2 bakanımız daha bu vasıta ile gelebilir. Enerji Bakanımızla da Afşin-Elbistan Bölgesi’ndeki yeni yatırımların durumlarını konuşacağız. Güzel, verimli gelişmeler oluyor. Şehre her geçen gün bir şeyler kazandırmaya çalışıyoruz. Şehri büyütmeye çalışıyoruz. Şehrimizin bir an önce inşası konusunda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu işleri bizler yapıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakımız ve belediyelerimizle birlikte bu 3’lü yapı Allah nasip ederse buraları ayağa kaldıracağız. Kahramanmaraş’ı 6 Şubat’ın öncesinden çok daha iyi koşullara kavuşturacağız. Bizde sorunları biliyoruz. Bu memleketin çocuğuyuz. Herkesle görüşüyoruz. Allah’ın izniyle biz bu işi çok güzel şekilde yapabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağımız yere sağlam basarak ilerlemeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızı kandırmıyoruz. Vatandaşlarımıza hayal satmıyoruz. Ne yazık ki Kahramanmaraş’ta böyle şeylerde türedi. Biz hayal satmayacağız.”