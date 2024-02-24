İlçe Genelinde Sıkılmadık El Çalmadık Kapı Bırakmayacaklarını Her Fırsatta Vurgulayan Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Ziyaretlerine Hız Kesmeden Devam Ediyor.

Başkan Adayı Toptaş Bu Kapsamda Kılavuzlu Mahallesinde yer alan Esnafları Ziyaret Ederek Sorun Ve Taleplerini Dinledi.

Cumhur İttifakı Onikişubat Belediye Başkan Adayı Hanifi Toptaş Ziyaretleri Sonrasında Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Kendilerine Desteklerini Esirgemeyen Tüm Kahramanmaraş Halkına Teşekkür Etti.