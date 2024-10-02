Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, aksu tv de spor 46 programının konuğu oldu.

Kahramanmaraş’ta sporun gündeminin değerlendirildiği bu önemli programda başkan akarca deneyimli yorumcu Serdar Bursalı’nın sorularını yanıtladı.

Başkan Akarca çok güzel bir ivme yakaladıklarını belirterek bütün şehrin spor çatısı altında kenetlendiğine dikkat çekti.

Ayrıca daha büyük başarılara imza atacaklarının altını çizen Başkan Akarca zirve yolculuğunda emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.