Kahramanmaraş’ta büyük ilgiyle devam eden Geleneksel Ağustos Fuarı’nda, şehrin gururu AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü de yerini aldı. Kulübün fuar alanındaki standı, taraftarların akınına uğradı. Forma ve kombine satışlarının yapıldığı stantta, kulübün ürünlerine gösterilen yoğun ilgi dikkat çekti.

Kulüp Başkanı Ahmet Gaffar Akarca, fuarın şehirdeki sosyal hayatı canlandıran önemli bir etkinlik olduğunu vurgulayarak, “Şehrimizin normalleşme sürecinde bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel’e ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Başkan Akarca, fuar kapsamında kulüp adına önemli bir gelişmeyi de kamuoyuyla paylaştı. 2025-2026 sezonu için AKEDAŞ Elektrik Dağıtım A.Ş. ile isim sponsorluğu anlaşmasının yenilendiğini duyurdu. Böylece takım, yeni sezonda da “AKEDAŞ Kahramanmaraş İstiklalspor” adıyla mücadele edecek.

Sponsorluk sürecine katkı sunan tüm isimlere teşekkür eden Akarca, bu iş birliğinin kulübün ekonomik gücüne ve Kahramanmaraş sporuna büyük katkı sağladığını belirtti. Fuar boyunca kulüp yetkilileri, taraftarlarla birebir temas kurarak hem destek çağrısında bulundu hem de şehrin takımına olan ilginin motivasyonlarını artırdığını dile getirdi.