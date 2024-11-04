Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, gerçekleştirdiği sanayici ziyaretlerinin ardından Kahramanmaraş'ın yeniden ayağa kalkması için yürütülen çalışmalar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Dulkadiroğlu ve Kahramanmaraş’ın tüm dinamikleriyle canlanması adına birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Akpınar, Kahramanmaraşlı iş insanlarıyla el ele vererek şehri daha güçlü bir geleceğe taşıma kararlılığında olduklarını belirtti.

Sanayinin kalkınma sürecindeki önemine değinen Başkan Akpınar, "Sanayicilerimizle birlikte üretimin, istihdamın ve kalkınmanın önemini daha derin bir şekilde hissediyoruz. Üretimle güçlenen şehir ekonomimiz, sanayimizin sağladığı destekle yeniden canlanacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Akpınar, şehri geliştirecek projelere iş dünyasıyla omuz omuza adım atarak Kahramanmaraş’ın geleceğini inşa ettiklerini ve bunun bölge ekonomisini daha da güçlendireceğini vurguladı.

Açıklamalarında, iş imkanlarını artırarak bölgeye ekonomik canlılık getirmeyi hedeflediklerini belirten Akpınar, şunları söyledi: "Kahramanmaraş’ı ve Dulkadiroğlu’nu daha parlak bir geleceğe taşımak adına, sanayicilerimizle iş birliği içinde istihdam sağlayan projeler geliştiriyoruz. Hedefimiz; iş imkanlarını artırarak bölge ekonomimizi canlandırmak ve şehrimizi sanayi ve üretimde öncü bir merkez haline getirmektir. Birlik ve beraberlik içerisinde, sanayicilerimizle el ele vererek yaralarımızı saracak, kentimizi yeniden ayağa kaldıracağız. Umut dolu yarınlara doğru güçlü bir adım atıyoruz. Kahramanmaraş, bu dayanışma ruhuyla en güzel yarınlara ulaşacak."



Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR