Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Mehmet Akpınar, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Yıldız ve İmar Müdürü Ömer Taşdemir ile birlikte, Mersin'de Karayolları 5. Bölge Müdürü Sn. İlhan Aytekin’i ziyaret etti.

Ziyarette, Dulkadiroğlu ilçesinin ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler masaya yatırıldı. İlçenin yol yapım ve bakım projelerinin hızlandırılması, ulaşım güvenliğinin artırılması ve vatandaşların hayatını kolaylaştıracak yeniliklerin hayata geçirilmesi amacıyla detaylı görüşmeler yapıldı.

"Ulaşım altyapısı, modern bir şehrin temelini oluşturur" diyen Belediye Başkan Mehmet Akpınar, ziyaretin ardından şu açıklamalarda bulundu: "Dulkadiroğlu ilçemizi her anlamda daha yaşanabilir bir hale getirmek için büyük bir gayretle çalışıyoruz. Ulaşım, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişiminin temel taşlarından biri. Bu doğrultuda, Karayolları 5. Bölge Müdürümüz İlhan Aytekin ile yapıcı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yol yapım ve bakım projelerinin hızlandırılması, mevcut yolların iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması gibi konularda önemli adımlar atmayı hedefliyoruz. Bu projelerin hayata geçmesi, ilçemizin gelişimine büyük katkılar sağlayacak.”

Başkan Akpınar, Karayolları 5. Bölge Müdürü İlhan Aytekin ve ekibine misafirperverlikleri için teşekkür ederek, iş birliğini güçlendirmek adına yürütülecek çalışmalara olan inancını dile getirdi.