14 Mayıs'ta Gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri Sonrası Sosyal Medya Üzerinden Deprem Bölgesindeki Depremzedelere Yönelik Ağır İtham Ve Hakaretler De Bulunuldu.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş’ın Çatı Kuruluşlarından Olan KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu Bu İtham Ve Hakaretlere Yönelik Basın Açıklamasında Bulundu.

Depremde En Büyük Yıkımın Yaşandığı Ebrar Sitelerinde Yapılan KMTSO Yönetim Kurulu Üyelerinin De Hazır Bulunduğu Basın Açıklamasında Başkan Buluntu Bu Tür Hareketlerin Çok Yanlış Olduğunu Belirterek Kahraman Şehrin Yaşanan Bu Durumdan Bir Yara Daha Aldığına Dikkat Çekti.