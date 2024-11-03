Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Göksun Belediye Başkanı Selim Cüce'nin Göksun çocuklarına armağan ettiği çizgi film gösterimi yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe gelen çocuklar, palyaçolarla karşılanarak eğlenceli anlar yaşadı. Aileler de çocuklarının neşesine ortak olarak unutulmaz anlar geçirdi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Başkan Cüce, çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayarak, Göksun Belediyesi olarak çocuklar için birçok etkinlik planladıklarını müjdeledi. Sinema gösterimi sonrasında devam eden palyaço gösterileri ve balon dağıtımıyla çocuklar gönüllerince eğlenirken, etkinliğe katılan aileler Başkan Cüce’ye teşekkürlerini iletti.