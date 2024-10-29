Cumhuriyetimizin kuruluşunun 101. yılı, Göksun’da ülke genelinde olduğu gibi coşkuyla kutlanırken, Belediye Başkanı Selim Cüce bu anlamlı günde toplumsal birlik ve beraberliğe vurgu yapan bir adım attı. Başkan Cüce, Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, İYİ Parti, Milli Yol Partisi ve Zafer Partisi ilçe başkanlıklarını ziyaret etti.

Atatürk’ün "Milli birlik duygusunun güçlü tutulması Cumhuriyet’in teminatıdır" sözünü hatırlatan Başkan Cüce, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümünde gerçekleştirdiğim ziyaretlerde nazik kabulleri için ilçe başkanlarıma ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. Bizlerin birliği, ülkemizin dirlik sebebidir. Ülkemizin ve ilçemizin geleceği için birlik ruhunun güçlü bir şekilde yaşayacağına inanıyorum," dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Eğer nefsimin yönlendirmesine uysaydım, bu ziyaretleri yapmazdım. Ancak siyasi hesaplaşma derdinde olmayan, her zaman yapıcı bir siyaset izleyen ve güzelliklerden yana olan bir kişi olarak, ilçemizde birliği sağlamak en büyük temennimdir çünkü tüm kötü planları bozacak en büyük silahımız birliğimizdir. Tek dertleri vatan olan teşkilat başkanlarına ve mensuplarına gönülden teşekkür ediyorum,” diyerek duygularını ifade etti.

Başkan Cüce, ilçe halkı adına ilçe başkanları Furkan Özdemir, Bedri Tokuç, Fırat Kanlar, Emre Çiçek, Abdullah Güngör, Alpaslan Kenger ve Hacı Ahmet Kılınç’a teşekkür etti.

Başkan Cüce’nin anlamlı ziyaretinden memnuniyet duyan ilçe başkanları, teşekkürlerini ileterek günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR